Belenenses SAD multado por atraso devido a... ida ao WC

O Belenenses SAD foi multado em 393 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido a um atraso no reinício do encontro diante do Farense. Segundo o mapa de castigos, a formação azul apareceu no relvado para o segundo tempo com 3 minutos de atraso, o que foi justificado pelo capitão de equipa pelo facto de o "jogador número 11" (Miguel Cardoso) estar na casa de banho devido a uma "indisposição".





Deste mapa de castigos há ainda outras multas por atrasos insólitos. Como o caso do Portimonense, que foi multado em 164 euros por um atraso de 2 minutos devido ao facto do guarda-redes Samuel Portugal não se ter apresentado com o "seu equipamento regularizado (meias interiores de cor diferente ao às meias de jogo)". O atraso, note-se, foi motivado pela necessidade de colocar 'tapes' da cor da meia.Ainda no campo das meias, o Ac. Viseu terá batido um recorde, já que seis jogadores se apresentaram para o encontro com o Benfica B com "desconformidades nas meias do seu equipamento", que tiveram de regularizar antes do arranque da partida.