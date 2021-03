Belenenses SAD multado por ocupação excessiva da tribuna presidencial durante jogo com o Benfica

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Belenenses SAD em 1122 euros devido à ocupação acima do permitido na Tribuna Presidencial do Estádio do Jamor durante a partida com o Benfica, a contar para a 22ª jornada da Liga, que terminou com o triunfo dos encarnados por 3-0.





Segundo constou do relatório do delegado da Liga, estavam diversos elementos, muitos menores de idade, presentes na tribuna sem que fosse mantida a distância de segurança e com uma taxa superior aos 50% permitidos ao abrigo do protocolo de segurança da pandemia do Covid-19.Os azuis, liderados por Rui Pedro Soares, foram ainda multados em 674 euros por atraso no início do 2º tempo (4 minutos) e outros 351 euros pela presença de dois elementos não autorizados na zona técnica da formação do Belenenses SAD, que, apesar do aviso do delegado da Liga, mantiveram-se no espaço técnico até ao início da partida frente aos encarnados.