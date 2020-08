Belenenses SAD sem resposta de Marco Matias e André Santos

Com a renovação de Silvestre Varela resolvida e a saída de Licá consumada, o Belenenses SAD espera resolver brevemente os dossiês relativos a André Santos e Marco Matias, dois jogadores considerados fulcrais no plantel de Petit. Os responsáveis da SAD apresentaram propostas de prolongação de contrato aos representantes do médio e do extremo, respetivamente, mas ainda não houve resposta por parte dos jogadores.

A oferta feita pelo Belenenses SAD, tanto a André Santos como a Marco Matias, prevê uma redução salarial, algo que pode, eventualmente, limitar as hipóteses de existir um acordo que os mantenha no Jamor. De resto, os azuis já viram Licá despedir-se da equipa, tal como Show e Hervé Koffi, que estavam emprestados pelo Lille.