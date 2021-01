Belenenses SAD só vai ao mercado se conseguir vender

O presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, afirmou esta sexta-feira que a formação da Liga NOS só se irá reforçar no mercado de inverno se conseguir vender jogadores, mas mostrou confiança no atual plantel.

O treinador Petit tem vindo a pedir, desde o início da época, um avançado com características diferentes dos atuais dianteiros dos azuis, algo que a direção ainda não conseguiu satisfazer. "Reconheço que é um pedido do treinador e percebe-se que um avançado com determinadas características não é algo que disponhamos neste momento, mas estamos confiantes que os nossos avançados vão ter melhor desempenho. Se não houver vendas de jogadores, dificilmente contratamos o avançado que precisamos e não vamos contratar por contratar, não pode ser um qualquer", frisou.

Em relação ao dossiê do guarda-redes André Moreira, que tem estado afastado da competição devido a abordagens de outros clubes para a sua aquisição, Rui Pedro Soares explicou que "tem de haver uma proposta que interesse ao clube e ao jogador", o que não sucedeu com as duas recebidas até então pelo atleta.

O dirigente da equipa lisboeta falou aos jornalistas numa conferência de imprensa através da Internet, na qual abordou vários tópicos da realidade atual do futebol e sobretudo do Belenenses SAD, que se encontra em zona de despromoção, com 12 pontos, embora Rui Pedro Soares admita que não atribui "grande importância à posição".

"À 14.ª jornada, temos de prestar atenção à pontuação e não à posição. Esperava ter mais dois ou três pontos, tenho noção que estamos a passar por uma fase pior, mas sei que a seguir a uma fase má vem uma fase boa. Espero que comece já com o Tondela", apontou, em alusão à receção à equipa beirã, na segunda-feira, a contar para a 15.ª ronda do campeonato.

A relação entre Petit e Rui Pedro Soares é "excelente, a melhor relação possível entre treinador e presidente", estando ambos "alinhados num projeto coerente e sólido", que passa por tornar o Belenenses SAD numa equipa que aposta "fortemente na formação e em dar oportunidade aos produtos da formação de jogarem".

"O plantel do Belenenses SAD tem muitos jovens, muitos sub-23, e não é por acaso. Foi um caminho que iniciámos, quisemos que fosse assim e estamos satisfeitos com essa nossa aposta", realçou.