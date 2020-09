Belenenses SAD soma nova derrota

Depois da derrota no Algarve frente ao Sporting, por 3-1, o Belenenses SAD cumpriu ontem mais um teste de preparação para 2020/21, no Complexo Desportivo do Jamor, e voltou a perder, desta vez com o Vilafranquense, da 2ª Liga, por 2-1. Luís Dias, jovem futebolista da equipa sub-23, fez o único golo dos azuis, enquanto para os ribatejanos marcaram Leandro Antunes e André Dias.

Entretanto, Sithole foi ontem sujeito a um exame na coxa esquerda com o objetivo de perceber o grau de gravidade da lesão muscular. Recorde-se que o médio sul-africano foi substituído apenas seis minutos depois de ter entrado em campo no jogo com o Sporting. Segundo apurámos, as mais recentes indicações dadas pelo jogador foram positivas, mas, ainda assim, deverá ficar de fora algum tempo.