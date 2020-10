Belenenses SAD tem um caso de Covid-19 antes de visitar o Benfica

O Belenenses SAD tem um jogador infetado com Covid-19. Desta forma, Petit fica com menos uma opção no dia em que os azuis visitam o Benfica, às 20H30, no Estádio da Luz, sendo que a identidade do atleta em causa não foi revelada para já.





Nota para o facto de o Belenenses SAD ter solicitado a ‘retestagem’ - ou seja, passar a amostra pelo diagnóstico novamente -, sendo que o resultado se confirmou mesmo positivo, enquanto todos os outros jogadores e staff deram negativo para a Covid-19.