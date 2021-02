Belenenses SAD anuncia que vai jogar no Jamor até ao final da época

O Belenenses SAD vai continuar a realizar os jogos da Liga NOS, na condição de visitado, no Estádio Nacional. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente dos azuis, Rui Pedro Soares, horas depois de a Liga Portugal ter feito uma vistoria ao relvado do Jamor, cujo estado tem sido alvo de muitas críticas.





Relvado do Estádio Nacional avaliado: as imagens da vistoria



Relvado do Estádio Nacional avaliado: as imagens da vistoria

Rui Pedro Soares disse que não estava a anntecipar nenhuma decisão da vistoria mas apenas que no jogo com o Nacional, dia 20 deste mês, o relvado vai estar muito melhor. "A nossa casa é o Jamor e o relvado não é pior do que o do Santa Clara, do Nacional e o do Marítimo. As temperaturas vão subir e, por isso, o estado do relvado vai melhorar, já esteve muito pior", disse o dirigente.Pouco depois de terminar a conferência de imprensa, na qual o presidente dos azuis anunciou que não vão mudar de casa até final da época, a Liga emitiu um comunicado com o resultado da vistoria ao relvado. A conclusão: Jamor interditado a treinos e jogos até dia 18, data de nova vistoria.