Belenenses SAD reclama dívida do Sporting por Eduardo e anuncia processo contra Hugo Viana

"Paga é o que deves!". Esta frase de Hugo Viana para Rui Pedro Soares, disparada na bancada da Cidade do Futebol, durante o Belenenses SAD-Sporting, motivou um comunicado duro por parte dos azuis que, anunciam, vão processar o internacional português. Segundo Record apurou, o presidente do Belenenses SAD não ouviu a frase de Hugo Viana e só ontem, através dos jornais, teve conhecimento da acusação, reagindo oficialmente contra o diretor desportivo dos leões.





Em comunicado, o clube dirigido por Rui Pedro Soares diz que nada deve ao Sporting, nem a Hugo Viana, que, recorde-se, foi diretor desportivo dos azuis na época 2017/18, e vai, por isso, processar cível e criminalmente o antigo médio "pelas afirmações publicadas nos jornais de hoje [ontem]", pode ler-se, terminando, no que diz respeito à parte pessoal, por revelar: "Hugo Viana deixou de trabalhar na Belenenses SAD em 21 de novembro de 2017, sendo atualmente problema de outrem."Aproveitando o embalo, os azuis "dispararam" também em direção ao próprio Sporting: "A Belenenses SAD ainda não recebeu um único euro dos 450 mil a que tem direito pela transferência de Eduardo Henrique". Referindo-se à mudança do médio brasileiro que, no verão passado, trocou os azuis –após empréstimo do Internacional de Porto Alegre, detentor do passe do jogador – pelos leões.