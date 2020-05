Braima Sambú troca Belenenses clube pelo Belenenses SAD

Braima Sambú é reforço do Belenenses SAD depois de deixar o... Belenenses clube. O médio-centro, de 19 anos, era o capitão dos juniores do Restelo e agora muda-se para o Jamor, seguindo o mesmo caminho de Nilton Varela, por exemplo, que foi seu colega na formação dos azuis do Restelo. O lateral também alinhava nos juniores e deu o salto para os sub-23, estando agora na equipa principal.





Sambú, que já assinou contrato, era alvo de cobiça de clubes como Burnley e Atalanta, mas optou por continuar em Portugal, evitando uma mudança para o estrangeiro numa fase ainda inicial da carreira.