Depois de ter estado ao serviço da seleção da África do Sul, o defesa Cafú Phete chega hoje à tarde a Portugal, mas só começa a trabalhar amanhã, porque Petit vai orientar o treino durante a manhã. O Belenenses SAD recebe o Moreirense no domingo, às 15 horas, e o agora internacional sul-africano deverá manter o lugar no onze, mesmo tendo menos dias de trabalho do que o restante plantel. A defesa tem sido o grande pilar dos azuis neste arranque de temporada e o técnico, de 44 anos, não deverá mexer.