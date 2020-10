Cafú Phete é o jogador do Belenenses SAD infetado com Covid-19. O resultado positivo foi divulgado durante a manhã, embora a SAD não tenha divulgado a identidade do atleta em causa. No entanto, é mesmo Phete, que está fora dos convocados dos azuis para o encontro com o Benfica no Estádio da Luz.





Para o lugar do internacional sul-africano entra Danny Henriques, que forma o trio defensivo com Henrique e Tomás Ribeiro. Diga-se, de resto, que o Belenenses SAD não tem qualquer outro central de raiz no banco.