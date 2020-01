Cafú Phete reforça Belenenses SAD proveniente do Famalicão

O sul-africano Cafú Phete foi esta quinta-feira anunciado como reforço do Belenenses SAD, proveniente do Famalicão, tendo assinado contrato até 2022 com o atual 15.º classificado da Liga NOS.

"Cafú Phete é reforço até 2022. Um poderoso jogador de 25 anos e 1,87 metros, que tanto pode jogar no meio-campo como na defesa", anunciou o Belenenses SAD, nas redes sociais.

Esta temporada, Cafú Phete participou em apenas três encontros na equipa principal dos famalicenses, que figuram no quarto posto da tabela classificativa.

O jogador está em Portugal desde 2014, tendo representado, além do Famalicão, o Tourizense e o Vitória de Guimarães, clube em que foi aposta sobretudo na equipa secundária.

Esta é a segunda contratação do Belenenses SAD em janeiro, depois do lateral-esquerdo Rúben Lima, que estava sem clube desde que abandonou o Moreirense, na época transata.

Em relação a saídas, deixaram os 'azuis' os médios Simon Ramírez (Universidad de Concepción, Chile), Jonatan Lucca (Farense), Benny (Desportivo de Chaves) e André Sousa (Gaziantepspor, Turquia).