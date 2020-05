Cafú Phete: «Tenho de voltar tão forte como estava!»

Com o campeonato cada vez mais perto de recomeçar, é natural que os jogadores fiquem entusiasmado com a retoma da competição. Que o diga Cafú Phete, polivalente jogador do Belenenses SAD, que não vê a hora de voltar a jogar.





"Estou mesmo entusiamado por estar de volta. Tenho saudades de jogar e sei que será bom para as nossas carreiras voltar o mais rapidamente possível. É mesmo importante. E claro que tenho de voltar tão forte como estava", afirmou o médio, que tem jogado como central às ordens de Petit, ao site 'Kickoff.com'.Aliás, o sul-africano, de 26 anos, falou precisamente sobre essa polivalência de forma curiosa. "O problema é que quando o treinador me mete a jogar no meio-campo, então ele gosta e fico lá. Só que quando me mete a central, também gosta de mim e jogo lá. Acho que depende do treinador, mas estou simplesmente feliz por jogar e por poder aproveitar. Não interessa em que posição", afirmou.