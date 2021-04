Cafú Phete voltou aos trabalhos

A reintegração de Cafú Phete nos trabalhos foi a principal novidade do treino de ontem do Belenenses SAD. No relvado nº 3 do Jamor, Petit recebeu o médio sul-africano, que falhara a sessão do dia anterior por ter chegado mais tarde a Portugal, depois de haver sido suplente não utilizado nos dois jogos dos Bafana Bafana no apuramento para a CAN.

Assim, o técnico já contou com todo plantel numa sessão mais física e só hoje deve começar a preparar os aspetos táticos para o duelo com o Boavista, no domingo à tarde, no regresso da Liga NOS após a paragem motivada pelos compromissos das seleções nacionais.

Com os defesas Eduardo Kau e Nilton Varela ainda a trabalharem condicionados, pois recuperam de lesões que obrigaram a paragens prolongadas, a outra novidade do treino foi a presença de três jovens da equipa B: o defesa André Lopes, o médio César Sousa e o guarda-redes João Monteiro. Este último deve entrar na convocatória do próximo jogo devido à suspensão de Kritciuk, expulso na jornada anterior, no empate a zero na visita ao Rio Ave.

Se vencer o Boavista, o Belenenses SAD ficará com uma vantagem de oito pontos sobre os axadrezados.