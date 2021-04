Cassierra: «Era especial para mim se tivéssemos ganho»

Mateo Cassierra brilhou em Alvalade ao apontar os dois golos do Belenenses SAD no empate (2-2) frente ao Sporting. No final, o avançado colombiano não escondeu a satisfação pela exibição2, mas lamentou que a equipa não tenha conseguido ficar com os três pontos.





"Merecemos a vitória. Trabalhámos muito porque sabiamos que era um encontro difícil. Ainda há muitos jogos pela frente e acreditamos até ao fim que vamos conseguir alcançar os objectivos. (...) Este jogo era mais especial para mim se tivéssemos ganho. Como avançado tento sempre marcar e procuro concretizar as oportunidades. Agora é descansar e preparar o próximo jogo. Temos de virar a página", afirmou Cassierra.