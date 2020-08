Cassierra: «Escolheria sempre Portugal»

Mateo Cassierra não tem dúvidas de que a Liga portuguesa é a melhor entre todas aquelas em que já jogou. E não foram poucas... "Se me derem a escolher, escolheria sempre Portugal. É muito mais forte, não te dão espaços para nada, não há espaço para jogar e todos os jogos são competitivos", afirmou, em declarações ao programa de rádio colombiano ‘Zona Libre De Humo’, o avançado dos azuis, que já jogou na Colômbia (Deportivo Cali), na Holanda (Ajax e Groningen) e na Argentina (Racing Avellaneda), além de Portugal.

O colombiano natural de Barbacoas, de 23 anos, abordou o início da próxima temporada, lembrando que os treinos arrancam já na próxima semana, e falou também sobre as tarefas que tem desempenhado em campo com a camisola do Belenenses SAD. "O treinador pede-me para ter muita mobilidade, para ir à procura da bola. É verdade que não somos uma equipa muito ofensiva, mas tentamos aproveitar as oportunidades e eu tento sempre estar mais perto do golo", atirou o futebolista, lembrando ainda que o Ajax ainda tem "uma pequena percentagem do passe". Ainda assim, Cassierra sublinhou que tem mais dois anos de contrato com os azuis.