Cassierra: «O meu melhor jogo foi com o Sp. Braga»

A viver a melhor fase desde que chegou ao Belenenses SAD, Cassierra está feito num autêntico ‘faz-tudo’. Depois de marcar o golo – o quarto nos últimos cinco jogos em que participou – da vitória frente ao Portimonense, o ponta-de-lança virou gestor de redes sociais e tomou conta do Instagram dos azuis durante o dia de ontem.

Já em casa, depois do treino que, para si, foi de recuperação, o colombiano colocou-se à disposição dos seguidores para responder a perguntas e elegeu o seu melhor jogo pelos azuis. “Foi contra o Sp. Braga, esta temporada, na segunda volta. Chegámos ao intervalo a perder por 1-0 numa partida bastante complicada, marquei na segunda parte e conseguimos empatar”, começou por dizer, abordando este final de época com um elevado volume competitivo: “Está a ser difícil, porque todos os jogos são muito duros. Por isso temos de descansar bem para nos apresentarmos fortes.”

No mercado de inverno, o nome de Cassierra foi ligado a vários clubes, mas acabou por ficar em Portugal. Com seis golos – leva nove no total – desde o final de janeiro, o avançado, de 24 anos, ganhou ainda mais mercado. Porém, mostra-se focado apenas no que falta do campeonato. “Sinto-me muito bem. É importante fazer as coisas bem. Já consegui dobrar o número de golos do ano passado, mas quero mais. Ainda temos três finais pela frente”, salientou.

Por fim, Cassierra respondeu a duas perguntas de cariz mais pessoais. “Em casa, passo o tempo livre a ver séries na Netflix e também a jogar PlayStation. Qual é o meu melhor amigo no plantel? São todos!”