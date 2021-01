Cassierra pode estar de saída do Belenenses SAD. Os azuis já receberam propostas concretas e a necessidade de vender, aliada ao facto de o jogador ter perdido preponderância na equipa, pode facilitar o negócio. A grande questão é o valor, pois o passe do colombiano é partilhado com o Ajax, que investiu 6 milhões de euros em 2016.