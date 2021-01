Chico sonha faturar na Liga

Francisco Teixeira – ou Chico, como tem na camisola – já tem dois golos pelo Belenenses SAD na Taça de Portugal e decidiu o jogo com o Fafe. Mas o extremo quer mais. "Já ando à espera do golo na Liga NOS há algum tempo, mas com calma. Sei que tenho tempo e que vou conseguir", disse, em entrevista ao Sindicato de Jogadores.