Chima Akas renovou contrato por mais duas épocas

Chima Akas renovou contrato com o Belenenses SAD por mais duas temporadas, ou seja, até junho de 2023. O defesa-central nigeriano, de 27 anos, era um dos futebolistas que terminavam a ligação ao clube este mês e a SAD liderada por Rui Pedro Soares entrou cedo em ação para garantir a continuidade para lá de 2020/21.





Contratado em 2019 aos suecos do Kalmar, Chima Akas realizou 15 jogos oficiais com a camisola do Belenenses SAD em 2019/20, mas esta temporada, fruto de uma lesão na anca, somou apenas duas presenças na Liga NOS - às quais juntou mais dois jogos nos sub-23 e um na equipa B, com o objetivo de ganhar ritmo.Antes de Chima Akas, recorde-se, o Belenenses SAD já havia oficializado as renovações do lateral-direito Diogo Calila (2024) e do extremo Francisco Teixeira (2025). Quanto a contratações, Pedro Nuno (ex-Moreirense) é o único nome já garantido mas ainda espera pela oficialização por parte do clube.