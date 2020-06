Coronavírus: Belenenses SAD com testes negativos a 48 horas de novo jogo

Os testes à covid-19 realizados à comitiva do Belenenses SAD, 48 horas antes da partida diante do Paços de Ferreira, da 27.ª jornada da Liga, deram todos negativo, disse esta terça-feira a formação lisboeta.

A nova bateria de testes foi efetuada a 47 elementos dos 'azuis', entre jogadores, equipa técnica e 'staff', a cerca de 48 horas antes de novo jogo, conforme o estipulado no protocolo sanitário da Liga de clubes e da DGS [Direção-Geral da Saúde].

Novo rastreio vai ser efetuado ainda hoje, a 24 horas do início do encontro, antes da viagem para o Norte do país, onde o Belenenses SAD, 13.º classificado, com 30 pontos, procurará dar continuidade à sequência de resultados positivos, no reduto do Paços de Ferreira, 16.º, com 25, em jogo importante para as 'contas' da manutenção.

Os resultados dos testes realizados hoje serão conhecidos na quarta-feira, horas antes da partida, que terá início às 19:00, no estádio Capital do Móvel, sem público nas bancadas e com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

