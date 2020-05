Coronavírus: Belenenses SAD com testes negativos e futebolista recuperado

O plantel do Belenenses SAD apresentou resultados negativos em novo rastreio à covid-19, com o futebolista da equipa sub-23 que tinha testado positivo recuperado da doença, divulgou esta terça-feira a formação da Liga NOS.

"Após a realização de mais uma ronda de testes covid-19, informamos que todos os testes apresentaram resultado negativo. O atleta que testou positivo em 04 de maio encontra-se formalmente recuperado", anunciaram os 'azuis', nas redes sociais.

O Belenenses SAD, 13.º classificado, com 26 pontos, prepara o regresso à competição, na visita ao reduto do 'lanterna-vermelha' Desportivo das Aves, com 13 pontos, em 05 de junho, às 21:15.

A jogar em 'casa' emprestada desde a temporada transata, no Estádio Nacional, em Oeiras, o Belenenses SAD já anunciou que vai jogar os encontros como visitado na 'vizinha' Cidade do Futebol, em partilha com os açorianos do Santa Clara.

Nas 10 jornadas que faltam disputar da I Liga, o Belenenses SAD recebe o Vitória de Guimarães (26.ª jornada), Sporting (28.ª), Tondela (29.ª), Moreirense (31.ª) e Gil Vicente (33.ª).

A I Liga vai ser reatada sob fortes restrições e sem público nos estádios em 03 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, até 26 de julho.

Após 24 jornadas, o FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.

Além do principal escalão, também a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, ainda em data e local a designar.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 346 mil mortos e infetou mais de 5,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Quase 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.342 pessoas das 31.007 confirmadas como infetadas, e há 18.096 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.