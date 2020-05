Dia marcado pela bola no pé

Os jogadores do Belenenses SAD puderam finalmente fazer os primeiros exercícios no relvado com bola ao fim de quase dois meses. Depois de ter intensificado a carga física nos últimos dias, a equipa técnica liderada por Petit já começou a trabalhar aspetos mais táticos, ainda que, nesta fase, o mais importante continue mesmo a ser a componente física.

Os jogadores, de resto, continuam a trabalhar no Jamor divididos em grupos, sendo que chegam já equipados de casa. A rotina vai manter-se nas próximas semanas.