Dieguinho volta a ser opção

Um dos ‘reforços’ de inverno do Belenenses SAD pode até já estar no plantel. É que Dieguinho voltou ontem a ser titular nos sub-23 dos azuis – derrota frente ao Portimonense –, já depois de estar no onze diante do Famalicão e até marcar um golo. O avançado, de 27 anos, estava sem jogar desde 9 de agosto por opção, sendo que tinha tudo acertado para assinar pelo Chaves. No entanto, a chegada de Petit ao comando técnico do Belenenses SAD travou essa saída, pelo que Dieguinho perfila-se como mais uma opção para o ataque dos azuis.