Diogo Calila e Francisco Teixeira renovam com o Belenenses SAD

O defesa Diogo Calila e o avançado Francisco Teixeira renovaram com o Belenenses SAD até 2024 e 2025, respetivamente, com melhorias salariais, disse esta segunda-feira à Lusa fonte oficial do conjunto da Liga NOS.

O lateral direito, que tinha contrato até 2023, aumentou a duração do vínculo por mais um ano, após uma temporada em que efetuou 23 jogos pela equipa principal do conjunto lisboeta, a que se somam um pela formação secundária e cinco pelos sub-23.

No Belenenses SAD desde 2018/19, depois de se formar no Benfica e de uma curta passagem pela equipa B do Paços de Ferreira, Diogo Calila, de 22 anos, tem vindo a ganhar relevância no plantel às ordens de Petit, como Francisco Teixeira, de 23 anos.

O extremo acertou a renovação por mais duas temporadas, de 2023 para 2025, com os mesmos moldes de melhoria salarial, tendo-se estreado esta temporada na equipa principal dos azuis, onde faturou por quatro ocasiões em 27 jogos realizados.

Pelos dois conjuntos secundários, Francisco Teixeira fez um jogo pelos B e sete pelos sub-23, formação que o acolheu nas duas épocas anteriores ao serviço do Belenenses SAD, proveniente do Oriental, clube da sua formação e onde se estreou como sénior.

O Belenenses SAD terminou a Liga NOS na 10.ª posição, com 40 pontos.