Diogo Calila: «FC Porto aproveitou os nossos erros muito bem»

O FC Porto venceu o Belenenses SAD por 4-0, em partida da 34.ª e última jornada da Liga NOS, um resultado que não permite aos azuis ainda subir posições na tabela classificativa, como tinha pedido o técnico Petit. No final do encontro, Diogo Calila mostrou desiludido com o resultado e considerou que a falta de eficácia foi determinante.





"Penso que a equipa esteve muito bem, viemos disputar os 3 pontos, tivemos oportunidades para 2-1 e 2-2 e o FC Porto aproveitou nossos erros muito bem, mérito para eles. Nos não fizemos golo nas oportunidades que tivemos. Jogo ficou mais difícil. Triunfo justo do FC Porto justo mas exagerado pela imagem que demos", começou por dizer o lateral-direito, em declarações na 'flash interview' da Sport TV."Sabemos que vencer seria difícil, mas tentámos jogar olhos nos olhos, não conseguimos ser tão felizes ofensivamente e tivemos um ou outro erro que acabou por nos matar", referiu, analisando depois a temporada do Belenenses SAD."Foi época muito positiva, conseguimos a permanência a três jornadas do fim, este grupo merece tudo e somos muito unidos. Fizemos uma grande temporada, agora é descansar e repor baterias para a próxima temporada", concluiu.