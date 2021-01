Dor de cabeça na defesa passa a ser boa para Petit

Nos últimos jogos do Belenenses SAD, Petit teve problemas para compor o centro da defesa devido a castigos e lesões. Agora, depara-se com um problema para eleger o trio titular frente ao P. Ferreira.





É que Tomás Ribeiro e Cafú Phete estão de regresso após cumprirem castigo, enquanto Gonçalo Silva já se apresenta a 100 por cento na sequência de uma longa paragem. Por outro lado, Danny Henriques correspondeu à chamada de Petit e Henrique tem hipóteses de recuperar de uma lesão no gémeo direito.

Por outro lado, nada faz o técnico do Belenenses SAD pensar que Silvestre Varela não estará disponível, mesmo depois de sair mais cedo do jogo com o Gil Vicente.