Dupla maldade de Cassierra garantiu empate em Braga

O Belenenses SAD conquistou em Braga um importante ponto na árdua luta pela permanência, graças a uma dupla ‘maldade’ de Cassierra. O gesto técnico do avançado permitiu deixar Matheus e Raúl Silva sentados no relvado e ficar com a baliza à mercê para anular a vantagem dos minhotos. Um golo de belo efeito que deixou o jogador naturalmente satisfeito.

“Foi um jogo difícil, mas sabíamos que tínhamos de vir conquistar pontos a este estádio, mesmo sabendo que seria complicado. Marquei o golo e foi importante para continuarmos esta luta”, referiu Cassierra aos microfones da Sport TV.

Este foi o quinto tiro certeiro do avançado colombiano na Liga NOS, determinante para o Belenenses SAD somar mais um ponto, reforçado por ter sido no terreno de um adversário com ambições de terminar o campeonato nos lugares de acesso à Liga dos Campeões. “Foi um resultado positivo. O Sp. Braga é uma grande equipa e quem joga aqui tem sempre dificuldades”, lembrou, salientando, porém, que o Belenenses SAD apresentou-se em campo com a ambição de “pontuar” e agora é “trabalhar para conquistar mais pontos”.

Elogios

A exibição de Cassierra em Braga mereceu elogios do treinador do Belenenses SAD. “Tem muita qualidade, é um miúdo que joga bem entrelinhas, mas falta-lhe um pouco de profundidade, tem de explorar isso. Fez um golo, ainda bem, porque isso dá-lhe ânimo”, referiu Petit, satisfeito pelo resultado da equipa.