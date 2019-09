Eduardo Kau desfalca Belenenses SAD por seis meses

Eduardo Kau, que atua no Belenenses SAD, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai parar durante aproximadamente seis meses, anunciou esta quinta-feira o clube lisboeta.





O defesa central, de 20 anos, está a realizar a sua primeira temporada em Portugal, vindo do Avaí, do Brasil, tendo sido aposta em três jogos oficiais, nos quais somou um total de 202 minutos.O brasileiro é a única baixa, por lesão, nos azuis, que defrontam o Rio Ave, no sábado, às 18 horas, no Estádio Nacional, em Oeiras, em jogo da sexta jornada da Liga NOS.