Esperança por Tiago Esgaio

Já com Kau, Gonçalo Silva, Calila e Tomás Ribeiro indisponíveis para a visita ao Rio Ave devido a lesão – aos quais se juntam os castigados Nuno Coelho e Show –, Petit ainda não sabe se pode contar com Tiago Esgaio. O médio, que tem sido utilizado na direita, saiu do embate com o Marítimo com dores na coxa direita, depois de um choque violento. O português vai ser reavaliado hoje, sendo que os azuis têm esperança de que o problema possa ser resolvido a tempo de ser opção.