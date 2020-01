Faraj e Brym já não voltam

O extremo Faraj e o avançado Brym partiram para as férias de Natal mas já não voltam a integrar o plantel do Belenenses SAD para a segunda metade da época. Os dois jogadores regressam ao Lille, clube que os cedeu no verão, depois de não terem tido sucesso em Portugal. Faraj participou em quatro jogos e Brym cumpriu dez minutos.