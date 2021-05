Filipe Anunciação: «Sonhar com a Europa? Hoje é para desfrutar dos 40 pontos»

O Belenenses SAD venceu em Tondela e garantiu matematicamente a permanência. No final da partida, Filipe Anunciação, que orientou a equipa desde o banco face ao castigo de Petit, elogiou a exibição dos azuis e destacou o feito alcançado.



"Esperávamos um jogo difícil e traduziu-se nisso. Face ao trabalho que os nossos jogadores fizeram, acabámos por facilitá-lo um bocadinho. Sonhar com a Europa? Hoje é para desfrutar dos 40 pontos. Garantimos matematicamente a permanência com a nossa vitória. Agora temos mais dois jogos e o caráter deste grupo não deixa antever que possamos baixar os braços. São dois jogos para ganhar", garantiu, em conferência de imprensa, o treinador-adjunto do Belenenses SAD