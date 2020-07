Filipe Mendes termina ligação de oito temporadas com Belenenses SAD

O guarda-redes Filipe Mendes terminou uma ligação de oito temporadas com o Belenenses SAD, da Liga NOS, anunciou esta quinta-feira a formação lisboeta, com o jogador a rumar ao Real, do Campeonato de Portugal.

"Estamos certos que os nossos caminhos se voltarão a cruzar, campeão. Obrigado, Filipe!", expressou o Belenenses SAD, em publicação nas redes sociais.

O guarda-redes, de 35 anos, vai voltar a representar o Real Massamá, após dois empréstimos, em 2016/17 e em 2018/19, onde somou 47 partidas.

Na primeira metade desta temporada, Filipe Mendes esteve cedido ao Casa Pia, que participou na Segunda Liga, mas efetuou somente um jogo, retornando ao Belenenses SAD em janeiro, onde alinhou igualmente em apenas um encontro, pela equipa de sub-23.

Desde 2012/13 nos azuis, Filipe Mendes realizou 21 jogos pela equipa principal do Belenenses SAD, depois de passagens por Lousada, Casa Pia, Santa Clara, Paços de Ferreira (onde nunca jogou), Estrela da Amadora (clube que promoveu a sua estreia enquanto sénior) e Tourizense (por empréstimo dos amadorenses).