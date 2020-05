Francisco Varela cobiçado

Dado como transferível pelo Belenenses SAD, Francisco Varela pode estar perto de encontrar uma nova casa. O lateral-esquerdo espanhol está na lista do Panathinaikos, segundo avança o jornal grego ‘Nova Sports’. O interesse no defesa, de 25 anos, surge também porque o diretor desportivo do emblema helénico é Xavi Roca, compatriota de Varela, algo que poderá ter peso na hora de chegar a acordo.

O lateral, que fez 11 jogos na equipa principal dos azuis, é visto como um alvo de baixo custo para reforçar a defesa, especialmente se Emanuel Insúa deixar o Panathinaikos.

Entretanto, os azuis voltaram a fazer treino ‘condicionado’ – estavam divididos em quatro estações –, uma vez que ainda não têm autorização para realizar trabalho coletivo.