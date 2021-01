Gonçalo Silva: «Entrámos com atitude certa»

Gonçalo Silva elogiou o grupo de trabalho azul. “Trouxemos o balneário para o relvado: união, entreajuda e espírito de vitória. Foi um triunfo que merecíamos há algum tempo”, disse o central. “Entrámos com a atitude certa, ganhámos duelos e estivemos bem na finalização. Fizemos dois golos na primeira parte, podíamos ter feito mais na segunda”, lembrou. Segue-se o Benfica, na Taça de Portugal. “Vamos encarar o jogo para ganhar”, prometeu.

João Pedro, do Tondela, não conteve críticas no final da partida. “Só nos podemos queixar de nós. Tivemos oportunidades para ganhar, mas não foi suficiente. Fica a sensação de que podíamos ter feito mais e essa é a pior sensação do Mundo”, frisou, à Sport TV. “Este campeonato vai ser renhido, todos os jogos contam”, rematou.