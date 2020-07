Graça Freitas explica por que Belenenses SAD ficou só com um guarda-redes no Dragão

Graça Freitas abordou esta segunda-feira a situação que sucedeu ontem no FC Porto-Belenenses SAD, com um jogador da equipa de Lisboa a testar positivo à Covid-19 (João Monteiro, segundo Record apurou), uma situação que fez com que o também guarda-redes André Moreira tenha ficado fora do banco de suplentes.





O caso de Covid-19 no plantel do Belenenses SAD explicado por Rui Pedro Soares

"Todos sabem como a retoma das competições foi feita. O que se pretendeu foi garantir-se a segurança de todos os intervenientes. A FPF e a DGS trabalharam para que houvesse um plano, um código de conduta. Nas horas que antecedem cada jogo todos são testados e os resultados são transmitidos ao delegado de saúde da região onde se vai realizar o jogo e esse faz a avaliação de risco dos resultados. Depois, em conjunto, o delegado de saúde da zona, o delegado da região e a diretora geral de saúde tomam a decisão se o jogo se realiza e quais são os intervenientes das equipas que ficam impedidos de jogar. Ontem o que aconteceu foi rotina. Houve um jogador, um guarda-redes suplente, que testou positivo; a autoridade de saúde encontrou contactos que, estando assintomáticos e testado negativo, eram próximos e que foram proibidos de participar", explicou a diretora-geral de Saúde.