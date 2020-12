Guarda-redes em ‘batalha’ por um lugar

Petit está a ter boas dores de cabeça semana após semana para escolher o guarda-redes titular do Belenenses SAD. Nesta altura, o reforço Kritciuk agarrou o lugar no onze dos azuis, mas André Moreira continua por perto, sendo que o técnico acaba por estar sempre atento aos treinos, visto existir equilíbrio quase absoluto entre os dois guardiões. Curiosamente, Moreira fez ontem 25 anos, enquanto Kritciuk celebrou o 30º aniversário no dia anterior.