Henrique Buss: «Espero que o Nanú possa voltar rapidamente»

Henrique Buss, defesa do Belenenses SAD, sublinha a dedicação da equipa no empate a zero com o FC Porto.





"A equipa está de parabéns pela dedicação ao longo de todo o jogo. Fizemos uma excelente primeira parte, com ocasiões para marcarmos golo, mas estamos tristes pela lesão do nosso companheiro (Nanú). Espero que possa voltar logo", desejou o brasileiro, em declarações à Sport TV.Henrique destaca o ponto conquistado, uma vez que considera que a equipa já foi penalizada depois de grandes exibições."Já tivemos algumas derrotas a jogar bem, agora empatámos. Os detalhes fazem sempre a diferença. Fizemos um bom jogo e queremos continuar com esta concentração", concluiu.