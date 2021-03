Henrique quer Belenenses SAD a pensar "na parte de cima da tabela"

Herique, central do Belenenses SAD voltou ao onze depois de ter falhado o último jogo. No final, estava satisfeito por ter regressado com um triunfo. "Foi uma vitória importante, depois da derrota com o Benfica. Agora, vamos dar sequência para pensarmos na parte de cima da tabela", garantiu, revelando a chave para os bons resultados: "A união da ‘malta’ faz a diferença, isso sente-se não só nos jogos mas nos treinos. Estamos todos de parabéns pela entrega e dedicação, não só os jogadores mas quem trabalha fora do campo."

Miguel Cardoso também sublinhou o peso deste triunfo. "Estávamos cientes de que precisávamos destes três pontos. Temos vindo numa fase boa, tirando o jogo do Benfica, mas precisávamos de uma vitória fora de casa", explicou.