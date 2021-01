Henrique traz dores de cabeça a Petit

Depois de ter cumprido, frente ao Tondela, um jogo de suspensão devido à expulsão na partida com o Portimonense, Henrique está de volta às opções de Petit e traz dores de cabeça ao técnico dos azuis, que, para o jogo de amanhã contra o Benfica, vai ter de tomar uma decisão complicada.

O brasileiro, de 34 anos, tem sido o patrão da defesa azul ao longo desta temporada, mas as suas ausências, primeiro por lesão e agora por castigo, abriram espaço para o regresso de Gonçalo Silva, que mostrou a Petit estar pronto para competir ao mais alto nível.

Os responsáveis do Belenenses SAD ficaram muito satisfeitos com a exibição do defesa-central, de 29 anos, frente ao Tondela, e será complicado tirá-lo do onze neste duelo da Taça de Portugal. Tudo dependerá de Petit que, para além destes dois centrais, tem Cafú Phete e Tomás Ribeiro à disposição. Um boa dor de cabeça para o técnico...