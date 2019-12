Imagens da confusão no túnel do Belenenses SAD-FC Porto: Pedro Ribeiro diz que levou um soco

A SIC Notícias divulgou esta terça-feira imagens de Pedro Ribeiro a dizer que levou um soco no túnel do Jamor no Belenenses SAD-FC Porto (1-1). Nas mesmas, vê-se o técnico dos azuis visivelmente exaltado ao intervalo."Oh boi, deu-me um soco. Eu não fiz mal a ninguém. É uma vergonha, uma vergonha! Vale tudo no futebol, vale tudo? Dar socos? Ele deu-me um soco, um soco", são as palavras proferidas por Pedro Ribeiro ao intervalo, sem nunca mencionar o nome ou acusar diretamente Sérgio Conceição.Contactada ontem porpara esclarecer uma situação com contornos tão graves, fonte próxima de Sérgio Conceição foi taxativa, assegurando que tal agressão nunca aconteceu. Como o nosso jornal deu ainda conta, Pedro Ribeiro não fez queixa de Conceição junto da PSP.