Ivan Dias assina pelo Belenenses SAD

O Belenenses SAD contratou o futebolista Ivan Dias, de 24 anos, que se encontrava sem clube e participou este verão no Estágio do Jogador, iniciativa do Sindicato dos Jogadores, anunciou esta sexta-feira a entidade liderada por Joaquim Evangelista."É com enorme satisfação que vejo um clube da primeira Liga a olhar para a iniciativa do Sindicato e apostar num jovem jogador português com grande potencial. Assinalo este comportamento e espero que os demais agentes desportivos sigam o exemplo", realçou em comunicado Joaquim Evangelista.Ivan Dias, defesa-central, esteve na última temporada ao serviço do Casa Pia, vencendo o Campeonato de Portugal, tal como tinha conseguido na época de 2016/17 com a camisola do Real, sendo o irmão mais velho de Rúben Dias (22 anos), atleta do Benfica e internacional português.No mesmo comunicado, o Sindicato do Jogador informou que terminou hoje o 17.º Estágio do Jogador, que decorreu nos meses de julho e agosto, sob o comando técnico de Neca, na Academia do Jogador, em Odivelas."Dos 53 jogadores sem clube que participaram nesta edição, 20 já conseguiram colocação, com Ivan Dias a ser o único a assinar por um clube do principal escalão do futebol português. Nas 16 edições anteriores do Estágio do Jogador, participaram 965 jogadores, tendo sido colocados 571, o que se traduz numa taxa de empregabilidade de 59%.