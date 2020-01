Jamor é para ser uma fortaleza

O Belenenses SAD vem numa série de três jogos sem perder em casa (duas vitórias e um empate) e o objetivo para o que resta desta temporada é tornar o Jamor numa... fortaleza. Quem o diz é Pedro Ribeiro, tendo em vista a partida de hoje frente ao Sp. Braga. "O Jamor é um palco mítico, onde toda a gente quer jogar, e sentimo-nos em casa aqui. Com bons resultados, melhor ainda. Queremos dar sequência a esse registo positivo", começou por dizer o técnico dos azuis.

Em relação ao adversário, o treinador do Belenenses SAD elogiou as ideias do estreante Rúben Amorim, mas destaca as dificuldades na preparação desta partida. "Quando há uma troca de treinador, torna-se muito mais difícil antever o que poderá acontecer. Conhecemos as ideias do Rúben e preparámo-nos para todas as eventualidades, mas são mais as dúvidas do que as certezas", frisou.

Mesmo confrontado com a entrevista de Sérgio Conceição, Pedro Ribeiro voltou a não abordar o caso do túnel do Jamor: "Falei sobre essa situação onde tinha de falar, na Liga, não o vou fazer aqui."