Jogador dos sub-23 do Belenenses SAD acusa positivo no teste à Covid-19

O Belenenses SAD anunciou que um jogador da equipa sub-23 dos azuis acusou positivo no teste à Covid-19. Os azuis não revelaram o nome do atleta, mas garantiram que não apresentava quaisquer sintomas e desejam "votos de rápido restabelecimento ao jogador".





"Informamos que, no contexto da preparação da retoma dos trabalhos, um jogador da equipa de sub23 do Belenenses SAD teve resultado positivo no teste de deteção da Covid-19. Estão a ser observados os protocolos elaborados para o efeito. Fazemos votos de rápido restabelecimento do jogador, que não apresentava sintomas da doença. Segundo o protocolo anteriormente definido, com esta informação conclui-se a prestação de esclarecimentos públicos sobre casos de saúde relacionados com a Covid-19", publicaram os azuis no Facebook.