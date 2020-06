Jogadores testados no final do treino

O plantel do Belenenses SAD foi ontem, ao final da tarde, submetido a mais uma bateria de testes da Covid-19. Os azuis cumpriram assim a nova regra que obriga todas as equipas a esse rastreio a 72 horas de cada jogo - desde que as partidas não sejam disputadas num período de cinco dias. Assim, no final do treino, realizado no Jamor, às 18 horas, todos os elementos do plantel e do staff fizeram os testes.

Como o jogo no terreno do Aves está marcado para as 21h15 de sexta-feira, o grupo fará novamente testes na 5ª feira à noite, cumprindo a regra das 24 horas antes dos desafios.

Em relação ao treino, regista-se que Calila está mais perto da recuperação, enquanto outros dois defesas lesionados – Kau e Ricardo Ferreira – não devem estar aptos para o jogo nas Aves, da 25ª jornada da Liga.