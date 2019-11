Jogo 100 de André Sousa frente ao Sporting

André Sousa, médio do Belenenses SAD, deve ter hoje motivos para celebrar um feito que deixa qualquer jogador orgulhoso: o 100º encontro no escalão principal do futebol português.

O médio, de 29 anos, nasceu na Moita e começou no clube local antes de passar quatro épocas, entre iniciados e juvenis, na formação do Sporting. Depois, passou por vários clubes, como Naval, Odivelas, Pampilhosa, Sp. Covilhã, Beira-Mar – este já na 1ª Liga –, Ac. Viseu e Belenenses. Curiosamente, no estrangeiro só alinhou num Sporting, o de Gijón (Espanha).

Além de André Sousa, hoje defrontam os leões outros quatro jogadores que durante a formação passaram pelas oficinas de Alcochete. Os extremos Silvestre Varela e Marco Matias, o médio-centro André Santos e, o mais recente de todos, o médio de ataque Robinho.