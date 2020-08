José Luís deixa Belenenses SAD ao cabo de seis épocas

José Luís, diretor desportivo do Belenenses SAD, despediu-se dos azuis através de um comunicado no Facebook. Ao cabo de seis épocas, a ligação do dirigente ao emblema do Jamor chega ao fim, com agradecimentos à direção e a todos os treinadores e jogadores com quem trabalhou.





Resta agora saber qual será o próximo passo na carreira de José Luís, sendo que se trata de um nome que já foi associado a uma possível mudança para o Benfica."Amigos: chegou ao fim a minha ligação à Belenenses Sad.

Para trás ficam seis épocas em que sempre dei o melhor de mim. Seis épocas em que sempre foram atingidos objetivos, com maior ou menor dificuldade. Orgulho-me de deixar no historial do emblema uma participação na fase de Grupos da Liga Europa, e uma vitória em Alvalade 62 anos depois.

Imperativo neste momento é agradecer a todas as equipas técnicas com as quais tive o privilégio de trabalhar: Lito Vidigal , Jorge Simão, Ricardo Sá Pinto, Júlio Velazquez, Quim Machado, Domingos Paciência, Silas , Pedro Ribeiro e Petit. Devo ainda agradecer a todos os jogadores que ao longo destas seis épocas partilharam comigo o seu dia a dia. E pedir- lhes desculpa se, por vezes, de alguma forma, fui injusto.

Agradeço ainda a todos os adeptos que me acompanharam nos momentos menos bons. Uma palavra também de forte apreço ao IPDJ pela forma como sempre me ajudou a resolver os problemas do quotidiano, nomeadamente o Prof . João Melo e o Dr. Paulo Pires. Agradeço à Administração da SAD a oportunidade de fazer parte da estrutura que sempre tentou proporcionar-me as melhores condições para desenvolver o meu trabalho junto de jogadores e equipas técnicas.

E como os últimos são os primeiros, agradeço, de coração, aos que me acompanharam incondicionalmente, manobrando o barco por águas agitadas. A todos, ao meu staff, o meu sincero obrigado."