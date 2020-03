Keita espreita titularidade no ataque

É preciso recuar a 15 de dezembro para encontrar o último jogo em que Cassierra marcou um golo pelo Belenenses SAD. Desde então, o avançado colombiano cumpriu nove encontros em branco, pelo que a receção de amanhã ao Famalicão pode marcar o momento em que Cassierra sai do onze para dar lugar a Keita, dianteiro que se estreou nesta edição da Liga frente ao Rio Ave, ao entrar aos 76 minutos.

O jogador da Guiné Conacri teve problemas burocráticos que atrasaram a chegada a Portugal após ser inscrito no último dia do mercado de inverno, mas impressionou pela condição física que apresentou nos primeiros treinos às ordens de Petit. Por isso mesmo, e também por já estar adaptado à realidade do futebol nacional, Keita pode ser aposta no onze para o duelo com os minhotos.