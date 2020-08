Kikas cedido pelo Belenenses SAD ao Doxa, do Chipre

A carreira de Kikas não vai passar por Portugal na próxima temporada. O avançado, de 21 anos, vai rumar ao campeonato cipriota, onde irá representar o Doxa Katokopias FC por empréstimo do Belenenses SAD. O acordo entre clubes contempla uma cedência de uma temporada, pelo que o avançado vai com com "V de volta".





sabe que o jogador já viajou para Nicósia.Depois de meia época ao serviço do Vilafranquense, também por empréstimo, Kikas ruma agora ao Chipre à procura de uma experiência que lhe permita crescer. Esta será, de resto, a primeira aventura do avançado fora de território luso. Para o jogador, está será mais uma oportunidade para demonstrar os créditos que apresentou no Benfica Castelo Branco e na primeira época no Belenenses SAD.