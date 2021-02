Kritciuk insultado nas redes sociais após lance com Nanu

Kritciuk tem sido alvo de ofensas nas redes sociais na sequência do choque com Nanu, que deixou o lateral inanimado na reta final do Belenenses SAD-FC Porto (0-0). "Assassino" ou "grande boi" foram algumas das palavras usadas - aparentemente por adeptos portistas - para atacar o guarda-redes dos lisboetas.





Refira-se, no entanto, que no perfil oficial de instagram do jogador do russo também houve muitos adeptos, inclusivamente do FC Porto, a desculpar o guardião pelo lance e a manifestar-lhe o seu apoio. A maioria, aliás, mostrou-se compreensiva com Kritciuk.